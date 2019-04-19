鴻海董事長郭台銘宣布參與國民黨黨內初選，不接受徵召，讓韓粉傻眼，國民黨黨主席吳敦義今接受廣播專訪竟表示將徵召韓國瑜參加初選，會比較公道。對此，宅神朱學恒說，「我已經完全看不懂這種超越人類智慧的佈局在幹嘛了」。

目前參與2020國民黨總統初選的政治人物，計有朱立倫、王金平等人，郭台銘日前霸氣宣布將參加國民黨初選，還說不接受徵召，讓韓粉傻眼及焦慮，迄今韓國瑜尚未真正表態是否參選，倒是黨主席吳敦義今接受廣播專訪時表示，將徵召韓國瑜參加初選，還說，這樣會比較公道。

宅神朱學恒今在臉書上發文說，「我已經完全看不懂這種超越人類智慧的佈局在幹嘛了，還是關切中午的便當比較重要」。

網友則氣憤的說，「韓市長都說過恩百次 不會參加黨內初選是沒在聽嗎！」、「郭台銘參選，把國民黨初選拉會到公平機制。也給王金平一個漂亮台階下來，爭取到初選後王金平的支持。徵召韓國瑜，韓國瑜會表態，婉拒不選，但全力支持勝選候選人。搜遍韓粉。卡朱第二好人選，郭台銘」。

(中時電子報)