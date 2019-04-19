陽明山夜遊車禍

北市陽明山格致路166巷口昨晚9點44分發生一起車禍，5名乘客有3人受傷送醫，事故車輛由19歲年輕人駕駛，跨越雙黃線撞擊對向由75歲王姓駕駛的轎車，梁姓年輕人稱，上山找朋友夜遊，疑似車速過快失控，抓不住方向盤，警方將再調閱監視器釐清事故原因。

19歲梁姓男子駕駛一輛國產小客車，上山找同年齡的陳姓女同學夜遊，車上3人剛開上格致路往山上方向約1公里，行經一處大轉彎，車輛突然失控，衝到對向車道，迎面撞擊另一輛下山的自小客。

遭撞擊的自小客車是75歲王姓駕駛，與妻子剛從山上泡完溫泉下山，事故發生後，王胸部挫傷，一旁妻子幸運沒有受傷。

警方調查，梁男手腳、臉部擦傷，一旁陳姓女子肝臟破裂，送醫搶救，車上另外一名男子受輕傷。雙方都沒有飲酒。警方初判，梁姓駕駛失控跨越雙黃向，肇事責任較大，並呼籲車輛過彎應減速慢行，注意速度，才能避免發生事故。

(中時 )