鴻海董事長郭台銘日前獲國民黨頒授榮譽狀後，致詞表態參與國民黨初選，同時引發黨內「拱郭卡韓」「做球」等質疑。對此，吳敦義今接受廣播專訪笑稱，「這段老實講，並非在規劃之中」，但當下不可能要郭別再講，這是不禮貌的事情，「可是我心裡就一直撲通撲通的動」，整個程序也就只是榮譽狀的受贈儀式。他並說，郭台銘要宣布沒先跟黨部講，也沒有外界所稱聯手「卡韓」。

國民黨日前在中常會結束後，由吳敦義親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻；郭也隨後致詞宣布，願參加國民黨初選，若出線就代表國民黨參加2020角逐，一連串運作下來引發各界討論。

吳敦義今則澄清，事實上時間有些落差，郭台銘是在國民黨財務非常艱困、難以週轉時，特別以母親名義拿出4500萬給時任黨主席的洪秀柱，令人感念，因此特別安排一個頒發榮譽狀的程序，且為了不跟中常會混在一起，並非在中常會中頒發，而是特意切割，中常會結束後才舉行頒發儀式。

他並拿出當日流程，表示自己與郭台銘講話時間都預計為5分鐘，「但他後來真情流露」，不但向總理遺像、先總統蔣中正及蔣經國三鞠躬，並在會場再次重申準備參與國民黨總統初選。他笑說，這段老實講並非在規劃之中，「但不可能要他別再講，就是不禮貌的事情」，「可是我心裡就一直撲通撲通的動」。

吳敦義也說，但好在郭宣布要參選，其實是在媽祖廟的行程中，也就澄清了跟國民黨頒授榮譽狀是完全無關，「才不會變成說好像是安排一個讓他宣布參與初選（的舞台），這樣就不好了」「若頭一次是在常會宣布，真的是洗不清」，那天的確是意外。

至於是否為任何人「做球」、外界質疑「聯手卡韓」？吳敦也強調「的確沒有」。

(中時 )