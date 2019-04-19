免疫療法不僅可以治療癌症，更能治療自體免疫疾病，陽明大學醫學院臨床醫學研究所發現，人類的免疫細胞除了有應用於治療癌症的後天免疫檢查點，還有一種更早啟動免疫反應的「先天」免疫檢查點，扮演調節人體抗病毒能力的角色，可應用治療癌症、紅斑性狼瘡等疾病，研究結果獲刊於《細胞宿主與微生物》（Cell Host ＆ Microbe）期刊。

陽明大學臨床醫學研究所助理教授陳斯婷團隊，研究人類及小鼠白血球發現，免疫檢查點不只存在於T淋巴球細胞，也存在單核球、巨噬細胞、樹突細胞等扮演第一道防線的先天免疫白血球中，補足諾貝爾醫學獎的研究發現。

陳斯婷團隊發現，免疫檢查點扮演一種剎車機制，避免免疫系統過度活化反而攻擊自身細胞，造成自體免疫疾病。而免疫療法就是利用藥物強制關閉剎車系統，讓T淋巴球細胞得以活化才能持續攻擊癌細胞，達到治療癌症的效果。

陳斯婷團隊利用剔除NLRP12基因於先天免疫白血球的小鼠，以及無菌老鼠實驗平台等一系列研究，發現先天免疫白血球中名為NLRP12的先天免疫檢查點，其基因表現的高低，具有開啟或關閉巨噬細胞、樹突細胞產生抗病毒第一型干擾素的能力。證實了在先天免疫白血球中就存在免疫檢查點，而不是只有T淋巴球細胞才有，並且先天免疫檢查點的生物功能不受到腸道菌相的影響。

陳斯婷表示，免疫力平衡對於維持身體恆定狀態扮演舉足輕重的角色，病原體侵入人體後，白血球會分泌第一型干擾素，防止感染進一步擴大，造成體內的發炎反應，如果NLRP12先天免疫檢查點沒有適時剎車，本來應該防禦的免疫系統反而攻擊自身正常細胞。造成細胞激素風暴，導致器官衰竭死亡。

由於自體免疫疾病多半是因為免疫系統過度活化，甚至是外在感染導致疾病更加惡化。例如最典型的自體免疫疾病紅斑性狼瘡，目前醫界對於何種原因造成免疫異常仍然不甚清楚，只能依賴免疫調節劑或類固醇來治療。先天免疫檢查點的發現，替研究治療自體免疫疾病的致病機轉，開啟了一道機會之窗，未來這類疾病或許有機會可像癌症一樣，透過免疫療法來治療。

這項研究刊登在今年4月10日《細胞宿主與微生物》 （Cell Host ＆ Microbe）期刊。研究團隊包含陽明大學、臺北榮民總醫院病理部、過敏免疫風濕科，以及美國北卡羅萊納大學教堂山分校，並獲得科技部、教育部高教深耕計畫及國立陽明大學醫學院「醫學院發展建設計畫」經費補助。

(旺報 )