高市仁武砂石車擦撞機車 騎士身亡 14:132019/04/19 中時 林雅惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 仁武區鳳仁路、仁心路口上午發生一輛砂石車與機車擦撞車禍，造成23歲舒姓機車騎士被撞死。（林雅惠翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市仁武區鳳仁路、仁心路口19日上午發生一輛砂石車與機車擦撞車禍，造成23歲舒姓機車騎士被撞死，警方初步調查，肇事57歲黃姓砂石車駕駛並無酒精反應，員警正進行現場測量繪圖，並調閱路口監視器，以釐清肇事責任。 (中時 ) #機車 #砂石車 #肇事 #路口 #機車騎士 也許您會感興趣 推薦閱讀 開車族注意！北市33處路口未淨空將挨罰 12:362019/04/15 機車感知平台上線 明起機車族上駕訓班可領補助 15:552019/04/15 路口淨空執法週 小心北市33地雷路段 08:242019/04/16 專家傳真－自駕車實驗肇事 誰該負責？ 04:102019/04/16 北市33路口未淨空 將挨罰 04:102019/04/16 降低肇事率 交通部補助機車駕訓班每人一千元 14:432019/04/16 電話民調第三天 費鴻泰站路口爭取認同 14:572019/04/16 參加機車駕訓班 今起可補助1000元 18:092019/04/16 防死角 公車轉彎指差確認 04:102019/04/17 基隆市民買電動機車 每輛最高補助1萬8500元 12:042019/04/18 社會熱門新聞 夫妻住過「海上屋」 竟面臨死刑 - 社會 郭台銘輸了 開除鴻海大將判賠150萬＋2千萬股票 - 社會 影》空姐一夜情洋男後雙唇爛 竟是感染「死人病菌」 - 社會 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。