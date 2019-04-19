高雄市仁武區鳳仁路、仁心路口19日上午發生一輛砂石車與機車擦撞車禍，造成23歲舒姓機車騎士被撞死，警方初步調查，肇事57歲黃姓砂石車駕駛並無酒精反應，員警正進行現場測量繪圖，並調閱路口監視器，以釐清肇事責任。

(中時 )