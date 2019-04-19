一輛計程車今（19日）上午11時許，行經新北市板橋區民生路一段，不慎撞擊復康巴士，當時復康巴士駕駛正在協助搭乘輪椅的乘客下車，造成復康巴士駕駛左小腿開放性骨折，車禍還波及一旁消防栓，自來水不斷從消防栓流出，警消連忙通報通知自來水公司止漏並做後續處理。

警方指出，計程車駕駛酒測值為零，車禍釀成復康巴士駕駛及計程車乘客送醫，所幸兩人意識清醒，並無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時 )