計程車撞復康巴士 2人輕傷送醫 14:092019/04/19 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一輛計程車今（19日）上午11時許，行經新北市板橋區民生路一段，不慎撞擊復康巴士。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一輛計程車今（19日）上午11時許，行經新北市板橋區民生路一段，不慎撞擊復康巴士，當時復康巴士駕駛正在協助搭乘輪椅的乘客下車，造成復康巴士駕駛左小腿開放性骨折，車禍還波及一旁消防栓，自來水不斷從消防栓流出，警消連忙通報通知自來水公司止漏並做後續處理。 警方指出，計程車駕駛酒測值為零，車禍釀成復康巴士駕駛及計程車乘客送醫，所幸兩人意識清醒，並無生命危險，詳細車禍原因待警方進一步釐清。 (中時 ) #復康巴士 #巴士 #駕駛 #計程車 #車禍 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市建國南路車禍 1駕駛無呼吸心跳 09:382019/04/15 共機飛經巴士海峽 蔡批挑釁 04:102019/04/16 專家傳真－自駕車實驗肇事 誰該負責？ 04:102019/04/16 亞洲萬里通 搭大車隊可集哩 04:102019/04/16 新北計程車、機車擦撞 幸均僅擦傷 19:022019/04/16 這裡搭小黃很可怕 當地人：住30年能不搭就不搭 22:012019/04/17 五月雪綻放 體驗客家風情 04:102019/04/18 暖心副站長自費叫車 送學生趕航班 04:102019/04/18 日籍婦人深夜上望高寮 暖警助下山 17:572019/04/18 Volvo XC90 T5 R-Design 剛柔並濟 非他莫屬 04:092019/04/19 社會熱門新聞 夫妻住過「海上屋」 竟面臨死刑 - 社會 郭台銘輸了 開除鴻海大將判賠150萬＋2千萬股票 - 社會 影》空姐一夜情洋男後雙唇爛 竟是感染「死人病菌」 - 社會 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 店員收銀機驚見一疊冥紙 看監視器嚇呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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