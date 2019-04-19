洋基棄將葛瑞(Sonny Gray)本季在紅人隊的表現好多了，他去年在洋基頗不得志，據說是因為洋基亂下指導棋，莫名其妙逼他使用滑球的緣故。紅人隊投手教練強森(Derek Johnson)表示：「我們得說清楚了，葛瑞的武器就是曲球。」

葛瑞離開洋基後就向《The Athletic》爆料，他其實對滑球沒自信，但洋基很愛滑球，害葛瑞不斷被打爆，最後被踢出先發輪值。現在紅人投教對葛瑞很好，前一場登板葛瑞用掉87球，只有1球是滑球，繳出6局失3分、9K的優質先發。強森看好葛瑞未來有機會成為前兩號的先發輪值。

本季葛瑞的自責分率是非常優秀的2.79，然而戰績僅0勝3敗，紅人打者也很不好意思，表示「支援不足」。葛瑞最厲害的一年曾經入圍美聯賽揚獎(2015年在運動家)，那年的自責分率2.73。紅人接收葛瑞之後很快與他續約4年3800萬美元，現在洋基總管凱許曼(Brian Cashman)也許會有一點點後悔吧，早知道別逼他投滑球就好了。

(中時電子報)