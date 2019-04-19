新北市市長侯友宜今天上午在新北市政府，與5位捐贈救護車輛裝備的新北市民及企業相見歡，計有巨輪興業股份有限公司代表陳正忠董事長、楊坤榮先生、張育智先生、劉桂花女士、任麗玲女士，彼此寒暄交流，許多新北義消、消防人員參與見證，侯友宜市長向他們表達感謝，現場充滿著溫馨感動的氣氛。

新北市為全臺居住人口最多之直轄市，且幅員廣闊，對執行救災救護之人力及能量需求甚鉅。巨輪興業股份有限公司因有感新北市消防人員長期致力於各項災害搶救及任務辛勞，繼107年6月捐贈新北市三芝消防分隊救護車後，再度捐贈新北市永和消防中隊後勤車1台，提供載運人員、各式裝備器材及參與訓練演習使用，期能提升消防工作執行效能。

楊坤榮先生及張育智先生表兄弟2人同為板橋區溪崑地方仕紳，原溯於103年時新北市溪崑消防分隊救護車即具汰換需求，楊員表兄弟2人亦循管道表達饋送救護車意願，惟板橋區溪洲福安宮已然先行談妥捐贈事宜，是以婉謝楊員表兄弟2人好意；時至今日經過5年歲月，楊員表兄弟2人回饋地方造福鄉梓之初衷不變，得知新北市溪崑消防分隊救護車續有汰換需求，即決定以楊員表兄弟2人，併同張員之母劉桂花女士共3人名義捐贈救護車，以提升板橋區救護效能，期為社會盡一份心力。

侯友宜指出，市民及企業願意付出一己之力，奉獻義行之善舉，即是對市政府施政最大的支持及肯定。（吳家詮/翻攝）

任玉宏先生(已歿，享年89歲)於患病期間曾由新北市政府消防局救護車執行緊急救護勤務協助送往醫院，平安出院後心懷感激，且對送院當下未向救護人員致謝一事耿耿於懷，其子女任愛琴女士、任傳民先生、任麗玲女士及任傳雄先生等4人，感念其先父生前曾受到新北市消防局救護車幫助，遂以其先父生前辛苦賺來之金錢，採購救護車1台，捐贈新北市安康消防分隊，提供其先父生活超過半世紀，且最摯愛之新店地區使用。

市長侯友宜在致詞中指出，這些市民及企業願意付出一己之力，奉獻義行之善舉，即是對市政府施政最大的支持及肯定，消防局同仁也必定會愛物惜物，善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的生命財產保障，力求達成安全、安心及安居新北市之目標。

(中時電子報)