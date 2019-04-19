一名81歲老先生最近一個月久站或肚子用力時覺得「該邊」（鼠蹊部）會隆起，但平躺後又會消失，最近膨起一整個下午沒消失，接著吃不下、肚子痛，檢查後家屬才知老先生是「疝氣」。

成大斗六分院一般外科醫師張純萍表示，檢查發現病人右側腹股溝有如鴨蛋般大小的疝氣，評估尚沒有缺血壞死現象，在適當止痛下先行做疝氣復位。

張純萍說，疝氣泛指器官因體內肌肉壁缺損由正常位置移至不正常位置，有時腸子等腹內器官因腹壁缺損、張力不足、腹內壓增加掉落腹股溝區或肚臍即俗稱「墜腸」。

她表示，成年人腹壁缺損或張力不足造成的疝氣無藥物可使其自行癒合，隨年歲增長缺損只會越來越大，最令人擔心的是大腸、小腸、網膜、膀胱等腹內器官如同手指被戒指般卡住，恐會影響血液循環導致壞死，嚴重可能引起腹膜炎及更嚴重全身性的問題。

張純萍指出，對於可以自行復位的疝氣患者，若能接受半身或全身麻醉者會建議儘早進行疝氣修補手術，術後隔天即可回家休養。

她說，若患者無法接受開刀，建議考慮穿著針對疝氣特殊設計的內褲，使用過的病人通常都說不舒服戴不久，最後回診要求開刀。

張純萍提醒，如有疝氣膨出要儘早躺下休息，一旦無法自行復位要趕快就醫，在問題變嚴重前接受適當的治療。

(中時 )