2019台北國際禮品暨文具展18日於台北世貿1館登場，新竹市此次以「新竹阿宅的日常」為主題參展。（陳育賢翻攝）

2019台北國際禮品暨文具展18日於台北世貿1館登場，新竹市此次以「新竹阿宅的日常」為主題參展，將「能讓阿宅走出家門」的10家傳統、新創與特色兼具的美食與好物店家帶到台北展出，希望將在地的好味道透過展覽推薦給全國民眾。

新竹市工策會副總幹事黃任瑋表示，市府近年積極規廣在地美食與特色店家，過去曾舉辦新竹味市集、米粉摃丸節與開飯食堂等市集活動，也推出「市長帶你吃美食」美食書，以及邀請其他縣市的特色小吃進行多場美食交流饗宴，大獲好評，協助許多店家增加曝光機會，此次「新竹阿宅的日常」新竹館相信能吸引北台灣民眾的目光，銷售與知名度定能再創下佳績。

工策會指出，此次參展的好物與美食不僅有耳熟能詳遊客必訪的城隍廟、必嘗的摃丸與米粉外，還有最令遊客印象深刻的人情味，尤其是參展的店家都是先經過網路公開報名與評選，最終才評選出10家特色美食及甜點店家，家家都是一時之選。

老店代表有包括流傳90年的「鴻安堂中藥房」、全國知名的「新福源花生醬─2代店」、彌月禮盒首選「豐谷油飯」；文青下午茶最佳良伴的「豆戀迷豆湯品專賣」、自家烘培好風味的「直達咖啡」、甜蜜好滋味「BONNE NUIT 晚安點心坊」、特色手搖飲「小澤宅宅」。

以及網紅招牌金磚布丁「影咖啡─Inn Caffe」、文青風格的「溫拿包子win」與東門市場知名店家副品牌「享噹初」。

產發處長吳甲天表示，「新竹阿宅的日常」新竹館台北快閃店即日起至21日在台北世貿1館展出，市府也希望透過參展開發更多巷弄間的米其林搬到展覽中，向更多來自世界各地的旅客推薦傳統與新創美食，讓更多人知道新竹的美好。

(中時 )