台中市政府今年與彰化、南投、苗栗的醫療器材商店特約，讓民眾申購輔具補助更便利。衛生局表示，未來將持續擴大與特約合作，讓需要長照需求的人獲得快速、專業且貼心的輔具服務。

衛生局指出，台中市從去年透過特約代為申請輔具補助後，民眾經核定就能到特約商店選購需要的醫療器材，省去申請補助的繁瑣手續及核定等待時間。今年起更擴大與彰投苗鄰近縣市的醫療器材商店特約，提升購買輔具服務的可近性及便利性；截至今年3月底，已加入特約輔具單位有178家（彰投苗共15家），較去年109家大幅成長，產品選擇更多元。

家住外埔區的莊先生表示，83歲父親生病後，下肢無力，需藉由家人協助才能走動。經長照管理中心的專員評估後，核定補助購買助步車。只要拿著核定表單，就可以到特約商店選購，由特約商店代為申請補助費用，省去自行至區公所申請補助費的時間，實在是省時又便民的好服務。

衛生局長曾梓展表示，台中市特約輔具單位持續招募中，歡迎鄰近縣市有意與台中市合作的輔具廠商申請特約，強化長期照顧服務，減輕家中有失能者的照顧負擔。民眾可至長期照顧管理中心網站的輔具及無障礙環境改善專區查詢。如有長照或輔具相關問題，可直撥長照專線1966洽詢。

(中時 )