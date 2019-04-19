北市府再傳出評估整併文山第一、第二警分局，讓地方民眾人心惶惶，市議員簡舒培19日在議會警政衛生委員會痛批，市長柯文哲選後又要惡搞文山區，質疑一旦合併後治安變差誰負責，「到底文山區哪裡對不起你們？」議員阮昭雄也不滿指出，景美、木柵生活圈不同，貿然整併對當地交通和治安帶來隱憂，最後委員會通過決議，反對文一、文二整併案。對此，北市警察局長陳嘉昌說，還要評估當中，會把意見向柯文哲報告。

簡舒培指出，先前柯文哲曾提出文山分局整併的計畫，遭居民強烈反對暫緩，如今選舉結束又要來惡整文山區，文山區治安成本不比其他地方高，一旦合併後治安變差誰要負責？

她說，文山分局合併是在柯P新政計畫內，但很多事也都沒做到，光評估這件事就讓居民不安，「到底文山區哪對不起你們？」聽說是有一隻「黑手」不停向市長提案，呼籲局長勇敢一點，把意見向柯文哲報告。

阮昭雄不滿表示，當地里長多持反對意見，憂心分局整併後對地方治安、交通造成負面影響，改制前，景美、木柵分屬兩個行政區，生活圈各不相同，目前文山區公所也分別在木柵和景美設立行政中心，就是考量兩地差異，貿然整併分局，多擾民而已，一定要從長計議。

對此，陳嘉昌說，分局合併還在評估，將邀請轄區議員、里長辦說明會，也會把意見向柯文哲報告。

最後，除了在地議員反對，委員會其他議員也一致通過反對文山分局整併。

(中時 )