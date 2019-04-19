大陸國國務委員兼外交部長王毅今天宣佈，第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」將於4月25日至27日在北京舉行。據《環球時報》報導，論壇主要活動包括25日舉行12場分論壇和一場企業家大會，26日舉行論壇開幕式和高級別會議，27日舉行領導人圓桌峰會。習近平主席將出席高峰論壇開幕式並發表主旨演講，也會全程主持領導人圓桌峰會。

王毅表示，截至目前，37個國家的元首、政府首腦等國家領導人和2名國際組織領導人將出席論壇的圓桌峰會。這一數字較2017年第一屆「一帶一路國際高峰論壇」時的29位外國元首和政府首腦有所增加。在王毅宣佈的與會國際領導人名單中，義大利、瑞士、希臘、匈牙利、葡萄牙等歐盟成員國領導人位列其中，引發外界廣泛關注。

此外，王毅透露，法國、德國、英國、西班牙、日本、韓國及歐盟也將派出領導人委派的高級代表與會。整個論壇共有來自150多個國家和90多個國際組織的近5000名外賓確認與會。

在「一帶一路」歐洲朋友圈擴大的同時，在陸美貿易戰的大背景下，美國對大陸「一帶一路」倡議的態度也成為各方關注的焦點。據媒體報導，本月早些時候美國國務院曾表示，美國將不會派高級官員參加即將舉行的第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，並提到美國對大陸在「一帶一路」專案中融資方式表示關切。兩年前第一屆「一帶一路」高峰論壇時，美國曾派遣白宮負責亞洲事務的高級官員波廷格出席峰會。

但據王毅19日表示，截至目前，已有美國外交官、一些地方州的領導人及企業家代表確認將前來參加本次論壇。他表示，「一帶一路」是一個開放的倡議，歡迎任何有興趣的國家參加，美方參不參加、何時參加由美方決定。

媒體公開報導顯示，在2017年第一屆論壇時，美國駐華大使館還曾通過外交照會表達對大陸邀請北韓代表參會的不滿，指這可能會影響其他與會國家。在19日舉行的記者會上，有記者提及此事並詢問今年北韓是否參會及陸方是否擔憂美方態度。

對此，王毅表示，此次參會的一百五十多個國家中包含北韓，他表示這「很正常」，因為「一帶一路」是經濟合作倡議，「各國有參加的自由，但沒有阻止別人參加的權利。」

此外，印度似乎也將再度缺席本次論壇。印度官員此前曾暗示因「中巴經濟走廊」專案而不會參加本次論壇，而王毅週五宣佈的參會各國領導人名單中也沒有印度領導人的身影。

有擔憂認為，印度對「一帶一路」的態度或將影響兩國在去年領導人「武漢會晤」後關係轉暖的積極局面。對此，王毅在回應相關問詢表示，他對陸印關係仍然充滿信心，兩國工作團隊也已在準備下一次的領導人會晤。兩國已達成共識，將把分歧放在合理的位置上，而不會將其上升為衝突。

(中時 )