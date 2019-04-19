國民黨內總統初選再因鴻海董事長郭台銘加入戰局，讓情勢更加詭譎。不過黨主席吳敦義今接受廣播專訪認為規劃應該不會有改變，先前就考慮「徵召」有三個模式，其中第三個可以考量，就是在韓國瑜不方便主動爭取總統初選情況下給予徵召，由黨中央正式要求參與黨的初選機制，跟其他有意願者一同參加初選，比較公道。

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(中時電子報)