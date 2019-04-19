情牽28年的鄭秀文和許志安5年前登記結婚，近日男方被爆在計程車上偷吃港姐黃心穎，昨(18日)鄭秀文打破沉默表態原諒老公，今港媒報導鄭秀文先前就收到消息，從未去過許志安健身房的她曾特別到該處活捉小三、宣示主權，怎知許志安之後仍犯錯，令鄭秀文一度崩潰住進飯店，最後還是心軟回家和老公決定攜手走下去。

神隱兩天的鄭秀文昨發文強調「人誰無過」，結束婚變風波上演和解戲碼，《明周》今則爆出該事件背後許多真相，指黃心穎先前常用粉絲的身分去接近男藝人，這次成功接近許志安也是用同樣招數，許志安見她人熱情又名花有主，自然減少不少防衛心，再加上友人助攻，將黃心穎加入有許志安在的聊天群組，才使她成功打入男方朋友圈。

報導指出，因和許志安等人熟識，黃心穎便開始自由進出太陽娛樂旗下藝人專用私人健身房，常趁機增加和許志安相處的機會一同健身，有人見此不妥，便將此事告訴鄭秀文，使很少出現在許志安健身房的她，有回為了宣示主權特別跑到老公健身房，和許志安一同健身，但最後還是換來丈夫的背叛，令鄭秀文心碎。

媒體披露在事件爆發前，許志安早從記者朋友口中得知消息，他曾透過關係想出錢壓下事情，但影片最後仍曝光，他才向鄭秀文坦承一切，而黃心穎知道此事時，正在馬來西亞錄影，為此失魂落魄無法正常工作，如今則到溫哥華避風頭。

(中時電子報)