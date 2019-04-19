模型作品中，赫見總統蔡英文的競選看板（右上方）。（取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書專頁）

台灣網友諷刺，小七任何時間都會開門營業。（取自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書專頁）

臉書粉絲專頁「世界特種部隊與軍武資料庫」18日貼出一組解放軍乘坦克車進攻台北市的擬真模型作品。模型可見總統蔡英文2020競選看板及海報，大膽創意引發台灣模型迷及網友熱評。

模型展爭議作品取名「台北不設防」，作者署名陳澍，參加的是中國國際模型博覽會（Hobby Expo China）「現實場景組」競賽，描述解放軍開著坦克行駛在台北市街頭的佔領實況。一旁建築物頂樓還曬著印有「我愛台灣」字樣的T恤，三角窗還架起總統蔡英文「2020民主建國、點亮台灣」大型競選看板，就連7-11前也貼有「找回自信、點亮台灣」的競選海報。

台灣模型玩家對於其創意給予肯定，但也引發激烈論戰。專業模型玩家批評「細節處理不及格」 ，例如路標上標示的「台六線」在苗栗不在台北，方向「東」字用簡體，士林十全排骨老店不會開在永康牛肉麵隔壁，國軍悍馬車上不會出現M60機槍，7-11如果鐵門拉下來代表歇業、招牌就會卸除。

軍事迷也指出，戰車乘員大喇喇坐在車頂或是探出頭來，只會被狙擊手一槍斃命。一枚火箭彈就可以讓裝步戰車的士兵先去見上帝，打引擎油箱就能讓戰車變廢鐵。

其他網友也揶揄「以為打仗小七就會關門不做生意嗎？」「台北路這麼小，哪能開坦克！」「國軍悍馬車真的能開上路嗎？」「沒有檳榔攤就是失敗！」

(中時 )