美日兩國領袖4、5、6月將密集互訪，北韓政策、美日貿易、美日安保等問題將成為美日峰會的焦點。日本首相安倍晉三將於4月22日至29日訪問歐、美各國。日本政府也正式決定邀請川普夫妻於5月25日至28日以國賓身分訪問日本，川普將成為新日皇德仁5月1日登基後首位會晤的國賓。

日本政府19日宣布，日本首相安倍晉三將於4月22日至29日訪問歐、美各國。預定26、27日訪美，26日與美國總統川普針對北韓問題等諸多議題交換意見，進一步加強美日同盟關係。官房長官菅義偉表示，安倍此行主要是拜會先進7國(G7)，希望各國能緊密合作，以促成6月在大阪召開的G20峰會的成功。

日媒報導，美朝峰會談判破裂，美日領袖將協商今後的北韓政策，確認制裁北韓的方針不變。安倍還可能再度請求美方協助解決北韓綁架日人的問題，此外美日貿易談判也是重要議題之一。安倍此行還預定於27日與川普打高爾夫球，出席川普夫人梅蘭妮亞的生日宴。

安倍此行將訪問法國、義大利、比利時、斯洛伐克、美國、加拿大。這也是日本首相首次訪問由東歐4國(匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克)組成的維謝格拉德4國（V4）的議長國斯洛伐克。

日本政府19日也正式決定邀請川普夫妻於5月25日至28日以國賓身分訪問日本，川普將成為新日皇德仁5月1日登基後首位會晤的國賓，他也將再次與安倍會談。

官房長官菅義偉表示，「川普夫婦是新令和時代的首位國賓，象徵著美日同盟無可動搖的牽絆」、「期待能更進一步強化對區域及世界和平與繁榮做出貢獻的美國國際夥伴關係」。

川普除會晤新日皇德仁和皇后雅子，出席宮中晚宴之外，還將與日本首相安倍晉三舉行高峰會談等。日本政府相關人士透露，川普還將與安倍打高爾夫球、到東京兩國的國技館觀賞大相撲5月場所的千秋樂(最後一場比賽)。

日本將於6月28、29日在大阪舉辦20國集團(G20)峰會，屆時川普將再度訪日，也將與安倍會談。美日領袖連續3個月內密集互訪並舉行高峰會談乃十分罕見的特例。

(中時 )