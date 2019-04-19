一名16歲的女學生，近幾周常感覺心悸、呼吸困難、疲倦，皮膚、眼結膜、指甲床的顏色也較蒼白，學業成績也跟著退步。醫師表示，全台每10至20名女性當中，就有1人患有缺鐵性貧血。受月經來潮、青春期營養需求提高的影響，缺鐵性貧血好發於15至45歲的育齡女性，又以青春期少女佔多數。

書田診所家醫科主任醫師何一成表示，血色素濃度的正常值應介於11.6至16g／dl間，低於8g／dl代表嚴重、8-10g／dl代表中等、10 g／dl以上則是輕微貧血；如低於6g／dl，心臟可能衰竭，需進行輸血。該案例平時飲食正常，也有適量攝取含鐵質的肉類，血色素濃度卻偏低，僅9.6g／dl，確診為缺鐵性貧血。

何一成表示，缺鐵性貧血是最常見的貧血類型，好發於16至45歲的女性，又以青春期女性居多。國健署2013至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」指出，青春期女性的貧血盛行率明顯高於同年齡層男性，原因可能與月事來潮、失血過多有關。此外，成長期間營養需求多、不良飲食習慣、不當減重也可能是原因之一。

負責把氧氣輸送到各器官與組織的「血紅素」，由血鐵質及紅蛋白所組成。一旦鐵含量、鐵的存量不足，血紅素就會變少。何一成表示，曾有研究指出，血紅素不足將影響認知功能與學習能力，該名女學生也有相同困擾，經過一個月治療後，血色素上升為11.3g／dl，學業表現也有進步。

何一成提醒民眾，勿盲目補充鐵質，以免鐵質過高，產生毒性，造成腦部功能退化、肝功能異常。最建議的方式為，出現虛弱、疲倦、頭暈、喘、心跳加快、臉色蒼白、運動能力下降等症狀時，向醫師求助，確認貧血類型後，對症下藥。平時可攝取牛肉、豬肉、深色蔬菜、芝麻等含鐵食物，避免喝茶、咖啡，以免單寧酸妨礙鐵的吸收。

(中時 )