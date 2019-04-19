美國以安全顧慮為由，禁止使用中國華為（Huawei）5G的商用設備，而澳洲也力挺，下令3000個工人拆除華為在澳州鋪設的5G線路，對此，在澳洲的26家中國公司也聲援華為，放話已做好隨時撤出澳洲的準備。

澳洲政府近日緊急動用3000名工人，連夜將華為的5G線路全部拆除，使得華為的投資化為烏有，損失十分慘重，但澳洲也蒙受損失，只要中國企業一旦撤出，就不會把錢交給澳方，因此數萬的澳洲人不僅會失業，連薪水也拿不到。當線路遭拆除後，當地的26家中國企業均出面表示會力挺華為到底，準備隨時從澳洲撤離，呼籲中國人在這個時候就應該團結起來。

中國大陸對於澳洲封殺華為的舉動表示憤怒，更是向世界貿易組織（WHO）提出，澳洲限制華為5G一事「明顯具有歧視性」，打破了全球貿易規則，會使澳洲在技術上「孤立無援」，更不會解決網路安全的疑慮。

(中時 )