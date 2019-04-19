芮氏規模6.1的0418地震同一天，行政院快手核定未來3年中小學校舍耐震預算166億，預計補強或拆除重建1488棟校舍。事實上這個計畫過去3年就已在執行，經費294億元，補強或拆建2019棟校舍。本報詢問教育部得知，1488棟校舍是推估，但去年年底已經過粗評和詳評，最詳細數據還是要等縣市回報。

花蓮18日發生芮氏規模6.1地震，蘇貞昌19日上午在官方LINE群組說：「早安！你昨天被震到了嗎？」提及18日地震當天已核定上述預算，且地震第一時間他指示成立中央災害應變中心，指示各部會陸續進駐應變中心，他自己也趕往應變中心坐鎮。

蘇貞昌說，3年166億的預算，讓剩下的老舊校舍達標，完成改善公立校舍的最後一塊拼圖，「讓孩子讀書安心、大人打拚放心。」

教育部長潘文忠19日參加在台北車站1樓大廳舉辦的「防災總動員暨防災校園大會師」時表示，台灣地震頻繁，依內政部「建築物耐震設計規範及解說」，各級學校校舍屬第三類建築物，其校舍Is值應大於100。行政院為持續提升校舍耐震能力、改善老舊校舍問題，近日核定「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫（109-111年度）」，繼續改善Is值80至100間的校舍耐震能力，總經費166.42億元，預計補強及拆除重建1488棟校舍。

潘文忠說，在總統蔡英文及行政院支持下，教育部105年9月核定自106至108年度改善校舍耐震能力及設施設備3年計畫，編列294億元，協助地方政府加速補強及拆建2019棟校舍，預計至108年底，學校Is值小於80的校舍耐震能力均可提升並符合耐震規範。

他強調，歷經107年2月6日及本周四花蓮震災，學校校舍主要結構皆未受損，證明政府有效改善學校校舍耐震能力。

至於109至111年經推估需補強1326棟、拆建162棟校舍，總計1488棟。

教育部國教署武曉霞組長向本報表示，1488棟校舍是推估，也同步請縣市評估；去年年底已經經過粗評和詳評，不過最詳細數據還是要等縣市回報。

(旺報 )