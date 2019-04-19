怎麼就這麼巧？昨天芮氏規模6.1的0418地震震得人心惶惶，「恰好」蘇揆同一天就核准中小學校舍耐震預算166億。政府顧民生，我們當然樂見，但也必須強調，這不能歸於一人、一時，甚至不能稱為「功勞」或「政績」，因為這是政府本來就該做的。

台灣位於環太平洋地震帶上，學校校舍耐震工程十分重要。教育部十幾年前就開始評估、補強及拆除重建公立國中小校舍耐震能力，2016年9月教育部更核定接下來3年的改善校舍耐震能力及設施設備計畫。

換句話說，中小學校舍耐震計畫，不是蘇貞昌任內提出來的，3年前就有，現在只是「賡繼」；此外，接下來3年要改善的1488棟危樓校舍，名單哪來的？這不可能一夕之間變出來，而是行政院底下的教育部，從去年年底一一著手調查，包括粗評和詳評。

政府為人民做事，當然要肯定並鼓勵；但話又說回來，政府官員是公僕，顧民生是天經地義，怎麼現在好像變得很稀罕似的？

身為閣揆，只是核准一筆預算，沒出腦力也沒出人力，還特地透過臉書及LINE群組表示「是我核定的」，這是在「消費」地震和人民？吃教育部豆腐？還是刷自己存在感？

再退一步講，若政府官員只是為了宣導政策，其實當當「自媒體」也無可厚非。問題是，最近蘇揆相當「忙碌」，除了罵獨立機關NCC「什麼都不管」、安插公股銀行和航空公司人馬，還針對跟他無涉的「武統人士遭強制出境」說三道四；現在他終於去做他分內該做的事，卻還要民眾拍拍手？

(旺報 )