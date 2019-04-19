藝人辜莞允（NONO）被爆偷拍鮪魚（徐瑋吟）露點照，還把照片傳給男友看，事後Nono僅在臉書PO文：「報導內容不實、請有心人士勿刻意炒作」，神隱兩天後再度出面說明，並強調：「沒有所謂的露點照，從來就沒有這樣的照片」。

辜莞允在臉書貼出黑畫面，隨後便發表八點聲明，她首先強調事發後沒有在作出任何聲明，是因為人在外地工作才不能完整回應，對於被指爆偷拍鮪魚露點照給男友看，她指出當時在飯店時確實拍過照片，除了鮪魚之外也有自己的照片，過程中鮪魚手機故障向她借平板，才驚覺被拍下的是穿著清涼的照片，認為照片未經同意流出對形象不好，因此才會很介意，只是沒料到反應如此激烈，為了不希望友情產生間隙並保護她的隱私，在她的要求下簽協議書，保證要將所有電子設備皆清除，若有外流也會擔起責任。

辜莞允臉書全文。(圖/辜莞允臉書)

辜莞允也強調曾飽受同樣遭遇之苦，因此絕不可能做出這種惡意行為，另外從頭到尾也未曾有露點照，但不解的是為保護彼此從未告知任何人，但卻不斷出現有人在爆料甚至扭曲事實，因此將主動配合司法調查，有做錯也不會逃避責任，但對於子虛烏有的不實內容，在這裡提出嚴正抗議，希望藉此導正視聽。

(中時電子報)