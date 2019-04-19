70歲退休老師許俊傑首展，透過《鍾愛》表達對太太楊素靜一生摯愛。（范振和攝）

70歲許俊傑（右）個展，向永豐銀行經理謝璨隆（左）說明作品意涵。（范振和攝）

70歲許俊傑創作的《孤鶩獨翔》，最能描述他年輕時到花蓮奮鬥的孤寂心緒。（范振和攝）

花蓮市國風國中退休老師許俊傑即日起到5月30日，於永豐銀行3樓推出人生第1次個展～「70之帥」油畫展，他希望能與大家分享創作的愉悅，也鼓勵退休族找到「帥氣過餘生」的曼妙路徑。

70歲許俊傑與太太楊素靜曾是國風國中國文老師，就連假日也義務輔導，因而師生感情向來融洽，日前「70之帥」油畫展本月12日開幕典禮中，國風國中第8屆3年11班畢業生同時舉辦同學會，當時3年11班是音樂班，楊素靜任導師，許俊傑是地理科老師，不少同學40年未曾謀面，許俊傑夫婦與52年次的學生高唱《回憶》、《秋蟬》，唱出年少輕狂的回憶與悸動，真的感悟到什麼叫「光陰似箭」。

許俊傑想當年，有一次太太走錯教室，才因而結緣、談戀愛，同學們可說是一群燈泡族和媒婆呢！婚後，夫妻倆也在17年前擔任修積善協會志工，7年前交棒年輕一輩後，他開始透過油畫創作打發時間。

「我自行摸索，以畫人物、風景為主，看到有感的對象拍照後，利用清晨3、4時畫畫，再外出運動，太太醒來，稱讚畫得很漂亮，就是我畫個不停的動力。」許俊傑說，他每星期都會放1張創作在臉書分享，今年1月10日與學生聚餐時，40年未見的學生台北愛樂合唱團團員謝君苓反過來鼓勵他要勇敢辦畫展。

謝君苓馬上連絡弟弟永豐銀行經理謝璨隆協助許俊傑首展，學生知名繪本畫家鍾易真等人也幫忙布置展場，展出的油畫33幅，幅幅精彩。其中，《鍾愛》是畫太太楊素靜6年前在澳門古宅前的倩影，珍愛老伴躍然畫布；而他最喜歡的一幅《孤鶩獨翔》，最能刻畫他26歲獨自從彰化縣二水鄉騎機車到花蓮，參加全國第一屆教師甄試時的孤寂心境了。

孔子曾說：「君子志於道、據於德、依於仁、游於藝。」或許這就是許俊傑追求優質生活的依憑，他認為，到了70歲這種年紀，真的要感恩、珍惜生命，生命終有時，能透過油彩吉光片羽，讓更多人分享美的事物，陶冶性靈，夫復何求？

(中時 )