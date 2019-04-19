這樣講或許有些可憐，不過大鬍子左投凱寇(Dallas Keuchel)再不找到新球隊，6月選秀以前恐怕只能在自主訓練中度過了。美媒前日又爆料，凱寇的價碼跌到難以置信的地步，他現在只求1年合約而已，最貴也就是合格報價(1790萬美元)，這樣都沒人肯簽？

新球季開打幾周之後，各區龍頭逐漸出線，這些強隊為了甩開競爭者，1年合約簽下凱寇是絕對值得的。老東家太空人、費城人、釀酒人、教士隊都有理由簽下凱寇做為短期的即戰力。釀酒人先發投手幾乎爆光，全仗著葉利奇(Christian Yelich)和捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)的武勇，才勉強把海盜和紅雀壓下去。

季外砸大錢買走哈波(Bryce Harper)的費城人，老闆口袋還有很多錢，他們暫居國東龍頭但先發輪值不穩，而教士隊在國西成為了足以威脅道奇的勁旅，兩隊都值得考慮凱寇。凱寇去年自責分率3.74平平無奇，不過他總共吃了204局，今年才31歲，落到無球可打未免離譜。

這並不是凱寇貪心，他去年薪資1320萬美元，生涯5年累積3063萬美元。1座賽揚獎、1座世界大賽冠軍、4度金手套，以這些戰功換個更好的待遇也是應該的。

(中時電子報)