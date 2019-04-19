防災總動員暨防災校園大會師活動 18:102019/04/19 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳建仁副總統（中）19日出席防災總動員暨防災校園大會師活動，偕同教育部長潘文忠（左3）及內政部長徐國勇（右2）等來賓一同主持開幕儀式。 （鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳建仁副總統（右）19日出席防災總動員暨防災校園大會師活動，在教育部長潘文忠（右2）陪同下，參觀恆春國小學生示範防災演練。 （鄭任南攝） 陳建仁副總統19日出席防災總動員暨防災校園大會師活動，偕同教育部長潘文忠及內政部長徐國勇等來賓一同主持開幕儀式。 陳建仁並在潘文忠陪同下，參觀恆春國小學生示範防災演練。 (中時 ) #防災 #總動員 #校園 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化明道大學 闡明聖學薪傳道統 07:492019/04/15 文化大學和臺科大酷點校園國際產學結盟 09:322019/04/15 解鎖新姿勢？校園浮誇深吻照網看傻 08:092019/04/16 中和警深入校園 搭配藝人齊反毒超吸睛 18:142019/04/16 防範六輕毒化災 雲林縣府籲中央建立國家級災害防救系統 18:372019/04/16 台鹽公司捐助 七股區新增3座防災避難看板 18:432019/04/18 消滅髒亂點社區總動員 古民社區簽署認養 18:362019/04/18 臨災不亂！朱立倫：台灣應打造穩健全面災防體系 01:412019/04/19 影》李鴻源直指 防災都更原地踏步 04:102019/04/19 宣傳地震防災換瓦斯閥 又是詐騙招數 10:432019/04/19 生活熱門新聞 走了吳音寧來了翁震炘 菜農曝北農最大隱憂 - 生活 這4種飲料最不胖？實測結果驚人 - 生活 地震頭號殺手！千萬別躲死亡三角 - 生活 101強震畫面驚人！民眾嚇到臉白 - 生活 吉仲臉好腫！高雄農產品外銷達1.2億 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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