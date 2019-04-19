陳建仁副總統（右）19日出席防災總動員暨防災校園大會師活動，在教育部長潘文忠（右2）陪同下，參觀恆春國小學生示範防災演練。 （鄭任南攝）

陳建仁副總統19日出席防災總動員暨防災校園大會師活動，偕同教育部長潘文忠及內政部長徐國勇等來賓一同主持開幕儀式。 陳建仁並在潘文忠陪同下，參觀恆春國小學生示範防災演練。

(中時 )