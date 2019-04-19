肉圓爸面對媒體追問離婚狀況，不發一語快步走入法庭。（許哲瑗攝）

新北市蘆洲區林姓男子今年1月因兒子買肉圓忘記加辣，酒後怒毆妻兒，施暴影片曝光後引發眾怒，檢方依傷害罪、強制罪起訴，新北地院今二度召開調解庭，外傳兩人協調離婚破局，面對大批媒體追問此事，肉圓爸、肉圓媽全程戴著口罩不發一語，快步走進法庭大樓。

據了解，雙方將調解內容聚焦於離婚案件，若離婚條件談妥，受暴的林妻則同意撤告刑事傷害案，不過林男上次出庭時坦言，目前還不確定，離婚決定權在妻子身上；律師則待為回應，希望外界給予家屬私人空間，畢竟還是有血緣關係。

本案訂於今下午2點召開調解庭，林妻出庭時面戴口罩，偕著委任律師及親友快步走入法庭，約莫10分鐘後，林男也戴著口罩才獨自現身；面對媒體追問「有要離婚嗎？」、「談妥離婚事宜了嗎」、「監護權處理如何」等問題，兩人皆不發一語，委任律師也不願回應。

起訴指出，1月12日晚間8時許，林男不滿兒子買回來的肉圓沒加辣，且懷疑兒子說謊，失控持鋁製啤酒罐毆打兒子臉頰，身旁的林妻欲阻擋，林男竟單手勒妻脖子，強行拖行至客廳，另一手繼續毆打兒子頭部和身體，造成妻兒身上多處受傷，林妻提告傷害，並向法院訴請離婚。

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(中時 )