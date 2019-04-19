第21屆台北電影節今日宣布影展大使由林依晨擔任，除了為台北電影節拍攝形象廣告，也將出席頒獎典禮擔任頒獎人。私底下的林依晨是位不折不扣的影迷，首次為影展代言，她豪氣地說今年夏天要把行程都排開，好好欣賞台北電影節的精彩影片，「一天看上5部都沒問題！」

林依晨影視歌三棲，主演的電影《甜蜜殺機》和《追婚日記》在兩岸三地獲得票房佳績，她也曾入圍金馬獎最佳女主角，並兩度獲得金鐘獎視后獎座。林依晨透露沒有拍戲的時候，每周至少會進戲院看3部電影，得知接下影展大使將拿到通行觀影證，開心表示「絕對會把片子看好看滿」。

林依晨相當關注台北電影節，包括2003年台北電影節閉幕片《一一》、2014年台北電影獎觀眾票選獎《KANO》，以及去年在台北電影節亞洲首映的《誰先愛上他的》，都是心頭好。她認為電影不但是看到世界的窗口，也讓她經歷自己一生也無法經歷的事情，雖然因為工作忙碌，偶爾必須在飛機上或家中透過小螢幕解電影的癮，但坐在戲院裡面對大銀幕，才是最能幫助自己放鬆、全然投入故事的方式。

2019台北電影節將自6月27日至7月13日登場，入圍名單5月17日公布，選片指南則定於6月15日舉行，精彩片單及活動將陸續發布，觀眾可至台北電影節官方網站(http：／／www.taipeiff.taipei)、instagram(https：／／www.instagram.com／taipeiff)或FACEBOOK粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／TaipeiFilmFestival)查詢。

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