桃園市為客家重點區域，80萬客家人口約占總人口40.5％，其中桃園市客家民眾會說客語的流利程度為45.8％，不過市議員黃婉如、徐其萬、劉茂群等人認為，桃園北區都沒有開班、林正峰甚至質疑，龜山也有桐花但客家局卻都沒來此辦活動，砲轟客家局漠視北區客家人，局長何明光解釋，因改為競爭型提案，並沒有不公平。

「龜山桐花節在哪裡辦？」林正峰不滿轄區有客家人，山區也同花盛開，但卻都看不到客家活動舉行，連民進黨議員林俐玲都抱怨龜山活動比例少；而徐其萬更氣憤，大園區被客委會列為高度參與區域，但當地客家社團提案要辦活動，卻被打回票，「大園客家人口、規模雖不能跟南區比，但也不能不重視啊」，牛煦庭、陳雅倫也同樣發聲。

「大園有桐花嗎？為何桐花節活動沒人知道？」，何明光說，都有通知議員，呂淑真驚呼「涂權吉、陳瑛議員，你們知道嗎？（大家都搖頭）真是幽靈啊！」

客家局大手筆以向客委會爭取補助及配合自籌總經費逾13億元，在3年內分別興建乙未戰役紀念公園地下停車場規畫設計暨工程計畫、永安海螺文化體驗園區計畫及桃園浪漫茶香大道客庄故事園區計畫，「委外又浪費錢」，詹江村痛批根本是騙選票，何明光解釋，不會變成蚊子館，魯明哲議員要求壓縮工期，也要體恤廠商立場。

(中時 )