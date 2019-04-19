馬祖北竿漁船17日出海作業時，在高登與中島附近遭4艘大陸籍漁船丟擲石頭攻擊，豈料，馬祖海巡隊福澳一號18日上午10時許，再度遭大陸籍快艇丟擲石頭，馬祖海巡隊廣播後，對方拒絕停船，立刻使用霰彈槍擊發震撼彈，陸船隨即逃逸。

馬祖海巡隊表示，17日下午3時許獲報，北竿漁船在在高登與中島附近遭4艘大陸籍漁船丟擲石頭攻擊，玻璃被打破，船身多處被攻擊過的痕跡，派遣馬祖PP-10037巡防艇及福澳1號快艇，13分鐘後抵達現場，但陸籍漁船已逃離。

馬祖海巡隊福澳一號18日上午10時許，於南竿瀚林角西北方3.1浬遭大陸快艇投擲石頭，經實施廣播仍拒絕停船，遂使用霰彈槍擊發震撼彈1發回擊，陸船驚嚇逃離。

海巡署表示，為確保馬祖海域治安，指示澎湖艦馳赴支援，另增派特勤快艇2艘8人緊急出勤，將以「大小兼顧、快慢搭配」之原則，綿密部署艦船勤務，以強力制止大陸快艇越界及違法攻擊情事。

針對北竿漁船遭大陸漁船攻擊事件，海巡署已要求所屬全力緝凶，並立即調派大型巡防艦及特勤隊能量勤定期執行威力取締，強勢取締越界陸船，以保障我國漁民作業權益。

(中時 )