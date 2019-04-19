108新課綱將於今年舉行，市府教育局針對準國一及高一新生家長規畫4場次宣導講座，其中兩場次針對國小六年級（準國一新生）家長參加的體驗型12年國教課綱宣導講座，分別於4月23日及5月1日於中山國小（北區場）及元生國小（南區場）舉辦，同時邀請台灣家長教育聯盟團隊共同討論未來教育方向。

108新課綱的國一課程和現在有何不同？教育局表示，在課程理念方面，目前實施的9年1貫課程以能力為導向，而108新課綱以核心素養為導向，強調跨領域統整性學習，培養孩子主動思考解決問題的能力，而課程架構方面，原7大學習領域變成8大領域，增加動手做的「科技領域」及增設「新住民語文」。

「用家長語言與家長溝通！」教育局這次特別與台灣家長教育聯盟團隊合作，祕書長李昭瑢說，很多家長並不了解新課綱是什麼，也擔憂課本還沒到位，「用去年注音符號的課本不能用嗎？會有不一樣嗎？」其實不需要太擔心，也藉由與家長面對面，不讓家長恐慌。

教育局副局長高玉姿表示，除南北兩場外，另已規畫光明國民中學等20校陸續辦理12年國民基本教育政策宣導活動，邀請學區內國小6年級學生家長參與，協助家長對12年國民基本教育政策及108新課綱的理念與內涵能更加了解。

(中時 )