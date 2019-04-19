水湳國際會展中心3月23日開工，市府表示，未來完成後，將可提供2360攤位，也有容納2400人的大型會議空間。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕表示，水湳經貿園區規畫生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區及文教區等五大專用區，將建構成為智慧城市。（盧金足攝）

水湳經貿園區是台中重大市政亮點，但四年來工程停滯延宕，台中市議員黃馨慧19日市議會呼籲市長盧秀燕檢討問題後，團隊上緊發條，盡速完成水湳經貿園區各項亮點工程。市長盧秀燕表示，水湳經貿園區規畫生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區及文教區等五大專用區，將建構成為智慧城市。

市議會19日進行第3屆第1次定期會第3次會議專案報告，建設局報告「水湳經貿園區各項重大建設工程進度及完工日期」及「水銀路燈落日汰換專案後續處理進度」。

黃馨慧表示，四年前，台灣塔土地使用規定「不得作其他用途」，前市長林佳龍卻以預算暴增有弊端，「台灣塔」興建喊停，還支付廠商1.14億元違約金，定位變更為「數位營運中心」，至今尚未規畫完成；又將包括市立圖書館、美術館的「城市文化館」改為「綠美圖」，至今也未發包動工，質疑水湳經貿園區五項亮點建設「全不亮」。

黃馨慧強調，前市府常講「滾動式檢討」，新市府團隊應「除弊興利」，檢討水湳經貿工程問題，「綠美圖」總樓地板面積5萬8千平方公尺不變，工程預算卻由24.1億增為32億元

、總預算更由2015年28億暴增到2017年42億元「一館變二館」，到底有沒有弊端？需不需要增加預算支出？

她呼籲盧秀燕，水湳經貿園區是台中亮點計畫，四年來工程落後延宕，請盧團隊上緊發條，努力拚經濟，早日完成水湳經貿亮點工程！

水湳經貿園區總開發面積達254公頃，是台中市區中占地最大的一處開發計畫區，主要以「智慧、低碳、創新」做為開發目標。

針對議員關切水湳亮點，到底亮不亮？盧秀燕表示，水湳經貿園區內規畫生態住宅區、經貿專用區、文化商業專區、創新研發專區及文教區等五大專用區，分別提供市民住、商、文、教、研等不同的智慧功能服務，未來逐步以水湳經貿園區作為示範。

建設局陳大田表示，水湳經貿園區五大亮點重大建築包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心及水湳轉運中心等。

陳大田說，盧秀燕上任後針對水湳國際會展中心內部進行設計檢討與調整，將會議棟上層階梯會議室調整為平面多功能會議廳，提升營運初期攤位數不足的彈性運用，克服各項程序困難，已於3月23日順利開工，2022年底前完工，未來將與中央聯手推動水湳國際會展中心二期工程開發案，期能透過國際性展覽及會議的舉辦，強化中台灣與國際接軌。

(中時 )