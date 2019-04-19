中天《全新一季 我想和你唱》即將在明（20日）晚上8點鐘播出，首集由蔡依林打頭陣外，並請來王力宏、莫文蔚、田馥甄、梁靜茹及林俊傑等超強卡司，蔡依林在一出場就和主持人韓紅一起合唱〈舞孃〉，把現場氣氛給炒熱！還有歌迷告白喜歡蔡依林14年，還因此開了一間餐廳叫「檸檬草的味道」，沒想到遭鑑客團卻吐槽：「那你付過版稅給蔡依林嗎？」讓原本溫馨感動的氣氛瞬間被笑聲取代。

蔡依林新專輯一連推出〈腦公〉、〈消極掰〉、〈紅衣女孩〉等多首極具話題的新歌，在網路上造成轟動討論，18日花蓮發生規模6.1地震，住在高樓層的她曬出金曲獎最佳國語專輯獎的獎盃斷裂，讓她超有感在FB粉絲團發佈貼文，除了關心粉絲們也說自己「嚇到驚魂未定，心跳加速手狂發抖」，而粉絲們也給予留言表示「別擔心，今年會再拿一座的」、「舊的不去，新的不來，今年的最佳國語專輯獎盃依舊是你的！」

而節目中有位蔡依林的歌迷分享自己因為身材較豐腴，擔任舞台劇演員多年卻一直無法當上主角，讓她十分灰心，主持人汪涵立刻安慰她：「別哭別哭！有些跟你身材一樣的不也過的挺好的（手指向韓紅）」沒想到韓紅立刻啟動自我防衛機制：「你說我幹嘛！我現在只是微胖！」

(中時 )