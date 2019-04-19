會上大合照。圖：張佩芬

匯豐指出經濟學人調查研究最佳購票時間點是八周前，暑期機票現在購買正是時候。圖：張佩芬

合作已有十年的中華航空與匯豐銀行，今(19)日宣布推出全新設計聯名卡卡片及三支電視廣告。為歡慶新卡面亮相，華航獨家推出聯名卡友可享指定航線95折，六月底前限時再加碼華航官網購票最優３元換一哩，最高5,000哩程輕鬆入袋，再加上官網購票送25％哩程，讓旅客第一次當哩程達人就上手，還可尊享華航禮遇及更多聯名卡優惠內容。

中華航空資深副總經理王正明表示，今年適逢華航60歲生日，一路走來始終如一，帶領旅客到世界每一角落，不斷求新求變帶給會員、卡友更優質的產品及服務；本次匯豐銀行為突顯聯名卡卡友尊貴身份，精心打造全新卡面，將「從台灣出發飛往世界各地、圓滿每份夢想」做為設計概念，以世界地圖為背景，讓華航的梅花遍佈全球，與華航經營策略相輔相成，希望能提升所有會員、卡友的使用體驗與感受。

匯豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示，中華航空歷史悠久，累積豐富客層，也是台灣航空業的領頭羊。匯豐與華航在聯名卡合作邁向第十年，適逢今年華航歡慶60周年，期待透過全新卡面及一系列匯豐華航聯名卡活動，一同替華航慶生，並期許聯名卡持續成長，匯豐與華航業績齊創高峰。

全新發行的匯豐華航聯名卡有無限卡、御璽卡及白金卡三種卡別，除了加速累積哩程外，還能享有更多服務，包括只要15,000哩超低哩程就可兌換免費機票、享優先報到與登機服務、華航金卡會籍、匯豐卓越理財帳戶服務、最高一年60天機場免費停車或接送、全方位旅遊保障、機票及免稅品折扣再額外送25％ 哩程等多重好康，讓卡友聰明消費賺到優惠。

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