萬華警方11日晚間獲報，1名70老婦深夜還在西門町漢中街一帶徘徊，且疑似體力不支，在街邊無助行走，嘴巴念念有詞：「肚子好餓！」武昌所警員賴證鈞獲報到場後，店家表示老婦已在附近來來回回走了1小時，舉止也有些異常，賴員認為老婦應有失智症，於是先將她帶回警局，並提供簡單餐點讓她裹腹。

老婦充餓後回復血色，但仍言語模糊不清，無法說出自己的住家和姓名，此時賴員發現她的手上掛著1只手環，細看發現有1小牌子，上面寫有她的姓名、住家及電話，於是立刻聯繫家屬前往警局接人。

老婦家屬前往後，表示老婦已72歲，經常會離家出門，他們已經找過兩、三次，每次都很煩惱，後來聽從警消建議，為她裝上這種愛心失智手環，今天原本已打算前往警局報案，不料就接到賴員的電話，對警方熱心安置、協助感謝不已。

萬華分局也提醒民眾，家中如有失智老人或有走失之虞者，可至台北市政府社會局身心障礙福利科，申請這種「愛的手鍊（失智症手鍊）」，以利民眾或警方及時幫助走失者找到回家的路

(中時 )