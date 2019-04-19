上海市長應勇19日於上海市政府會見宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴及花蓮縣長代表唐玉書一行。應勇在會上表示，在秉持「九二共識」、「兩岸一家親」的基礎上，歡迎更多台灣縣市來上海進行交流合作。林姿妙回應時指出，希望在「九二共識」的基礎上促進兩岸交流，並將宜花東的特色在上海推介出去，打拚出宜蘭、花蓮、台東的好生活。

宜花東三縣前進上海，並於19日傍晚在上海舉辦「樂遊東台灣前進宜花東」推介會。林姿妙、饒慶鈴及代表花蓮縣長徐榛蔚的花蓮縣政府觀光處長唐玉書率團於19日中午前往上海市政府拜會，應勇及上海市委常委鄭鋼淼會見。這次由應勇親自會見台灣縣市拜訪團，顯見對藍營縣市交流的重視。

應勇與林姿妙握手時說，印象中這是第一次有宜蘭縣長到上海來。會見開放媒體拍攝5分鐘。應勇簡短開場，表示在堅持「九二共識」、「兩岸一家親」的基礎上，歡迎更多台灣縣市的交流合作。

林姿妙則回應，希望「九二共識」能讓兩岸和平相處，拚經濟、交朋友，共同繁榮商業城。這次宜花東三縣來上海進行推介會，成員包含了農會幹部、漁會理事、民宿業者等士農工商各行各業。希望能將宜花東的特色在上海推介出去，帶動人潮、商機，一起打拚出宜蘭、花蓮、台東的好生活。

(旺報 )