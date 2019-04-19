台中市東區王姓男子，日前在台中市東區因持有毒品遭警方逮捕，巡邏員警眼尖認出王姓男子是其過去曾2度查獲的通緝犯，沒想到這次再度狹路相逢，王男向警方供稱，自己已一段時間沒碰毒品，這次湊巧動了「懷念舊時光」念頭才又使用毒品，沒幾天就被警方查獲，警訊後依法將其移送偵辦。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所警方當天晚間於轄區巡邏，發現有名男子左右張望、神情恍惚，執勤員警見其呆滯恍惚的模樣，懷疑係吸毒後之副作用，向前表明身分盤查時，男子異常緊張，此時巡邏員警發現其竟是過去因案通緝，被他逮過2次的27歲王姓男子。

王男似乎認出員警，緊張得汗水直流，幾經掙扎後，王男向警方坦承自己使用毒品，並自行拿出外套口袋內1小包重達1．13公克的2級毒品安非他命交給員警。

王男接受偵訊時供稱，自己接受勒戒後，已好一陣子未曾接觸毒品，但前幾天在電子遊藝場遇到1名陌生男子上前向他兜售，讓他忍不住想回味往日時光，抱持著「一下就好」的心態花了2千元向對方購買1小包安非他命，隨即迫不及待地馬上去廁所「回到過去」，卻被員警看出破綻。

員警聽了苦口婆心勸他，戒毒最難的就是克服心癮，苦勸王男再展現意志力，別再使用毒品讓家人傷心，警方訊後依違反毒品危害防制條例將其移送偵辦，並溯源追查毒品來源。

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(中時 )