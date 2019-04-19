桃園市龜山區23歲化名小惠女子昨日走失在東萬壽路山區道路，熱心女住戶發現報案，龜山派出所警員鄭力偉趕到現場，發現是身障者身上無任何證件，只有在報案人女住戶協助下才肯一起回派出所休息，女住戶協助警方安撫問出家中電話聯繫父親趕到派出所領人，虛驚一場。

警方進一步了解，原來小惠先至桃園療養院回診自行上學，老師告知沒到校，親友四處尋找，非常感謝熱心女騎士及員警保護下讓女兒安全回家。

龜山派出所警員鄭力瑋執行巡邏勤務，接獲報案後前往東萬壽路處理有迷路女子，員警依據外觀語言對話研判小惠是身障者，因小惠不太願意說話又無法查證身分，因為身處山區道路燈光昏暗容易發生危險，小惠不願上巡邏車，所幸當時報案女住戶協助安撫小惠勸說及自願上車陪著。

父親非常感謝熱心女住戶及警方協助，幸好有警方幫忙，才沒讓一時得疏失造成自己與小孩終身遺憾。

(中時 )