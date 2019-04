台灣醫學院文憑在國外受到挑戰!新加坡衛生部日前公布,明年1月1日起,新加坡政府大幅度削減承認57所外國醫學院文憑,被砍掉的醫學院包括來自中國大陸、臺灣、日本、美國、英國、澳大利亞等國家和地區,其中,台灣的長庚醫學院也在名單上,頗令台灣網友覺得意外。

新加坡媒體《聯合早報》18日報導,為適應不斷改變的醫藥需求,和確保外國培訓醫生符合當地標準,醫理會定期檢討新加坡承認的國外醫學院文憑。在新一輪的檢討中,新加坡政府所承認的160所醫學院文憑,將從明年1月1日起從160所銳減至103所。

根據最新名單,澳大利亞南澳阿德萊德的福林德斯大學(Flinders University of South Australia)、日本北海道大學、中國的中山大學、浙江大學、臺灣桃園的長庚大學、英國亞伯丁大學(University of Aberdeen)、以色列耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)和美國科羅拉多大學(University of Colorado)等醫學院都被除名。

新加坡政府將長庚醫學院文憑除名,台灣網友覺得不可思議,紛紛留言表示,「好笑,台灣醫學技術世界頂尖,新加坡要怎麼比?」、「抵制新加坡!!」、「反觀台灣寬容多了,拿波蘭、菲律賓醫學院畢業證書照樣可執業」、「新加坡的醫療技術競爭不過長庚大學醫學院及中國浙江大學等醫學院,所以運用行政方式除名, 以保障自己人(文化相近)」、「新加坡的醫療水準?好像沒多有名吧?」。

(中時電子報)