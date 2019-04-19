烏克蘭總統大選第2輪決選將在21日登場，現任總統波洛申科雖然大打反俄牌，但在選民痛恨貪腐與期盼改變的環境下，民調竟然以27%對73%，遭毫無政治經驗的諧星澤倫斯基「海放」；選情告急的他，選擇改走悲情牌，乞求選民的原諒，能再給他一次機會。

法新社報導，53歲「巧克力大王」出身的波洛申科（Petro Poroshenko）主張對俄強硬，將自己塑造成烏克蘭唯一能夠對付俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）、並解決兩國軍事衝突的政治人物。不過波洛申科比上毫無政治經驗、曾扮演過總統的41歲諧星澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），首輪選舉就輸給了他近一倍，但因候選人無一得票過半，票數最高前2人因此將在21日進行決選。

據《美國之音》報導，烏克蘭總統大選將於21日進入第2輪，最新民調顯示在波洛申科與澤倫斯基1對1競選下，選票紛紛轉向後者，波洛申科甚至以27%對73%慘遭對手海放。面對近乎篤定敗選的民調，現任總統波洛申科走哀兵路線乞求選民的原諒，向選民表示「我再次請求你們（選民）原諒我。沒法勝選將是最大的傷害。」

波洛申科先前將澤倫斯基描繪為能力不足的對手，認為他會令烏克蘭的安全落入險境，但在民調公布後，18日他又宣稱，在與俄羅斯衝突遽增之際，「嘗試更換身兼總統與三軍總帥是非常危險的行為」。

澤倫斯基若真的勝出，將是烏克蘭1991年脫離蘇聯獨立以來的截然不同選舉結果。包括先前3任總理在內，烏克蘭一直由有經驗的政治人物贏得總統大選。澤倫斯基的崛起雖然震驚烏克蘭政壇菁英，但傳統政壇菁英無力扭轉經濟、根除貪腐，也無力終止在烏東地區與俄國撐腰的分離主義分子間的戰事。

(中時電子報)