台灣人愛喝手搖杯，不過若想減重，通常都要戒飲料。營養師表示，其實有些飲中的營養素可幫助製造肌肉、改善血糖穩定度，反而有助於燃燒脂肪，尤其睡前喝四種健康飲品更容易瘦。

很多人不敢在睡前攝取咖啡因，怕影響睡眠，《早安健康》報導，紐約大學朗格尼醫療中心註冊營養師Bridget Murphy指出，如果想要減肥，可以試試在睡前喝下列四種飲品，不過千萬別加太多糖。

1. 牛奶

根據《體育醫學與科學》期刊研究，對於常運動的人來說，牛奶中的酪蛋白可幫助肌肉在睡眠時生長，而且牛奶中的色胺酸和鈣質有助於睡眠品質，通常睡得好，代表第二天可以吃得更少，也更容易達到減重目標。

2. 葡萄汁

根據《細胞報導》研究，攝取少量碳水化合物所引起的夜間胰島素分泌，可讓生理時鐘更規律。另外，《國際肥胖症期刊》研究發現，葡萄中的抗氧化物質白藜蘆醇，能夠將儲存熱量的白色脂肪，轉換成燃燒熱量的褐色脂肪。因此睡前喝一小杯100%葡萄汁，不但幫助睡眠，還可讓人在睡夢中燃脂。

3. 洋甘菊茶

洋甘菊被認為可以改善血糖、體重控制，睡前喝一杯熱的洋甘菊，可增加體內的甘氨酸濃度、放鬆神經，具有鎮靜效果。

4. 豆漿

根據伯明罕大學研究，豆漿富含色氨酸，能降低皮質醇濃度，幫助消除腹部脂肪，也是血清素的前身，可以幫助改善睡眠品質。

(中時電子報)