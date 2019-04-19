「山線喬王」犯罪集團 喬感情事、討債手段凶殘

台中羅男為首的暴力犯罪集團，涉及多起討債案件，不僅強押被害人到摩鐵，逼迫表演打手槍、電擊下體，還狠淋滾燙熱水，另有被害人被打到腦震盪、牙齒脫落，手段凶殘。警方查出羅嫌也兼職處理感情糾紛，號稱「台中山線喬王」，專案小組17日晚間兵分多路，逮捕11名嫌犯，起出大批犯罪工具，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。

警方掌握羅嫌行蹤，日前在埋伏其潭子住處逮人，並起出球棒、空氣槍、狼牙棒等犯罪工具。（王文吉翻攝）

警方在羅嫌及10名同夥住處，查獲大批棍棒、刀械等犯罪工具。（王文吉翻攝）

警方在羅嫌及10名同夥住處，查獲大批棍棒、刀械等犯罪工具。（王文吉翻攝）

羅嫌為首的暴力集團手段凶殘，輪流朝被害人往死裡打。（王文吉翻攝）

警方調查，27歲羅男有傷害、毀棄損壞等前科，他在2018年6月間，與道上兄弟義子及10餘名青年組成暴力犯罪集團，橫行台中山線地區，替人處理債務、感情等糾紛，短短4個月間，涉及大雅感情糾紛、大里暴力討債、潭子洗車場討債及豐原凌虐網友等案件，

警方查出，該集團去年6月間受委託處理感情糾紛，持棍棒破壞女姓被害人住處大門，並恐嚇對方「如果不交出乾哥哥，要來家裡開槍」，甚至持空氣槍射擊陳女。去年7月，羅姓主嫌率成員到大里蕭男住處埋伏，趁被害人出門倒垃圾，持鐵棍、辣椒水工攻擊，並持棍棒砸壞車輛。

羅姓主嫌等9人去年9月闖入潭子區1間洗車場討債，手下成員除持黑色手槍恐嚇，並痛毆楊姓被害人，命令其脫褲子，搶走口袋內13萬5千元現金，還持被害人手機，打電話向被害人乾爸勒索100萬元，

警方指出，豐原1名許姓男子去年10月在臉書聊天室與網友起爭執，之後遭該集團張姓、蕭姓成員動手教訓，並強押上車，逼迫簽下6萬元本票，接著蒙眼載到汽車旅館，一陣亂棒毆打，再命令許男脫衣物、打手槍。被害人嚇得六神無主，難以從命，又被嫌犯逼迫自刮體毛，甚至遭電擊及狠淋熱水，身心受創。

豐原警方接獲多名被害人報案，立即組成專案小組，歷經6個月偵辦，鎖定羅姓主嫌等11人涉案。專案小組掌握羅嫌行蹤，17日一早埋伏在其住處外，晚間6時許見羅嫌開車返家，警員一擁而上，不費吹灰之力將他逮捕，另兵分多路在烏日、北屯、南屯、北區等地逮捕10名共犯。

警方在主嫌及共犯住處查獲空氣槍、武士刀、木棒、金屬棒、塑膠棒、狼牙棒、電擊棒及本票、借款單等，另搜出大麻煙0.46公克，訊後將羅嫌在內等11人依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損及毒品罪嫌等移送台中地檢署偵辦。

(中時 )