女「Nono」辜莞允日前被爆三月雨好友「鮪魚」徐瑋吟到帛琉出外景，把鮪魚的私密入浴照傳給男友觀賞，鮪魚得知私密照流出日前錄影時痛哭，經紀公司也報警提告，而辜莞允在失發後始終保持沈默，今（19日）透過臉書發出8點聲明否認偷拍露點照，鮪魚也透過經紀人表示：「一切證據交由警方處理，等待公斷，不方便回應什麼！」而辜莞允經紀人則表示：「以她（辜莞允）臉書發文為主，因事情已經進入司法程序，經紀公司立場會協助她後續事宜。」

辜莞允在臉書發文表示，徐瑋吟小姐手機在帛琉故障，我主動出借個人平板電腦給她使用。她自行翻閱相簿時看到有我拍攝她的照片，因為在房間休息各自穿的比較少，她認為這些照片未經她同意，若流出對形象不好。我沒想到她反應這麼激烈，但不希望友情產生間隙同時也想保護她的隱私，於是在她的要求下簽協議書，保證要將所有電子設備皆清除，以後若有外流也會擔起責任。雙方當時對於這件事已經達成共識諒解。

並稱工作期間「當時的交往對象時常關心我在做什麼等等，於是我傳了徐瑋吟小姐的照片告訴他我跟她正在一起。但絕對沒有所謂的露點照，從來就沒有這樣的照片。她表示自己沒經鮪魚同意就拍攝的確侵權，對此也再次向鮪魚道歉，但強調沒有露點照，且所有照片已經刪除，而目前她也將主動接受司法調查，有做錯的不會逃避責任。

聲明全文：

各位好，我是辜莞允。

前幾日尚在外地工作，沒能即時做出完整回應。在這裡針對不實報導做以下說明：

1、我與徐瑋吟小姐及外景團隊於三月至帛琉工作。當時在飯店休息時確實隨手拍過幾張照片，內容除了徐瑋吟小姐，還有諸多我本人隨影、房間陽台風景等。

徐瑋吟小姐手機在帛琉因故故障，我主動出借個人平板電腦給她使用。她自行翻閱相簿時看到有我拍攝她的照片，因為在房間休息各自穿的比較少，她認為這些照片未經她同意，若流出對形象不好。我沒想到她反應這麼激烈，但不希望友情產生間隙同時也想保護她的隱私，於是在她的要求下簽協議書，保證要將所有電子設備皆清除，以後若有外流也會擔起責任。雙方當時對於這件事已經達成共識諒解。

2、在工作期間，當時的交往對象時常關心我在做什麼等等，於是我傳了徐瑋吟小姐的照片告訴他我跟她正在一起。但絕對沒有所謂的露點照，從來就沒有這樣的照片。

3、我當時的交往對象在我回台灣前不知道此事，返台後我才向他說明詳情。徐瑋吟小姐要求檢查他的電子設備，依照協議書確認刪除相關內容，我們也都配合。他也有代我向徐瑋吟小姐致歉，但絕對不是為了收到露點照而道歉，因為從來就沒有這樣的照片。

4、後來對方又提出希望能與她的經紀公司及法務部門談話，我從頭到尾都配合且展現莫大誠意，對於造成她的困擾一再表達歉意，但和經紀公司談和解的條件過於嚴苛，我們之後想再次與對方協調卻沒有獲得回應。

5、我明白未經她同意拍攝的照片就是侵權，在這裡還是要再次向她道歉。但是請容我再次的強調，沒有所謂的露點照，所有照片也都已經刪除。

6、我本人也曾遭受他人妨礙秘密之苦，絕不可能做出這種惡意行為。我看到徐瑋吟小姐因手機故障而煩惱，如果我是刻意要偷拍，就不可能主動出借平板電腦給她。再者，正常的女生不會希望自己交往對象看到朋友的裸露照。我很容易吃醋，沒這麼寬容，沒這麼變態，也沒這種癖好。

7、當時徐瑋吟小姐有找第三人來一同談話，我一直向徐瑋吟小姐道歉。但他們還以我個人相簿的隱疾照片來訊問討論，令我非常惶恐及尷尬不適。

8、事發至今我方基於保護彼此的立場皆未向任何人告知此事，反之報導卻一則則出現爆料，我不願去想緣由，但也不想再隨有心人士於特定媒體起舞。此事本已在帛琉當下解決，卻遭到扭曲且節外生枝無限上綱，我方將主動配合司法調查，有做錯的，我不會逃避責任。但對子虛烏有的不實內容在這裡提出嚴正抗議，希望藉此導正視聽。

(中時 )