鄭俊英黃金手機送修爆發的淫片群組事件越燒越烈，昨(18日)有一女性受害者A挺身而出，質疑自己曾遭鄭俊英、崔鍾訓等5人輪姦，決定提出告訴。對此，今崔鍾訓透過律師回應自己只是在那房間，並未和A女發生性關係，被網友酸爆：「呵呵同房看著直播還不上，別的不說你這是說自己不行啊」、「封殺吧，同個房間你為什麼不阻止別人犯罪？」

A女昨透過律師表示自己2016年在參加鄭俊英粉絲見面會後遭遇性侵，當天她和鄭俊英、崔鍾訓及其他3人一同喝酒，之後失去意識，第二天早上發現自己在飯店房間內，旁邊躺著崔鍾訓，對方還用嘲笑語氣對她說：「找找內衣吧」、「我們再來一次」等話語，她火速逃離飯店，直到最近看到新聞，才驚覺自己是受害者之一。

A女聯繫了揭發鄭俊英黃金手機事件的方正賢律師後，發現對話群組中有一段她遭遇輪姦的錄音和6張照片，昨宣布將對此事提告，而崔鍾訓稍早回應：「確實和A女在同個房間裡，但沒發生性關係」，試圖撇清輪姦，引發網友熱議。

(中時電子報)