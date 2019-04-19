星空二號試射

高超音速武器研發幾乎已進入戰國時代，有關解放軍高超音速飛行器的消息流傳已久。

湖南新聞聯播節目近日報導，中南大學難熔金屬與硬質合金研究所所長、女科學家范景蓮領導的團隊研製出「輕質難熔金屬基複合材料」，能經得起3000˚C以上的高溫，可以滿足解放軍高超因速飛行器在大氣層內以5到20倍音速飛行數小時的高度要求。

據環球網19日報導，范景蓮團隊研製的新型材料，已經廣泛應用在高超音速飛行器與導彈等尖端領域。

目前中方研製的1款高超音速飛行器要求能在大氣層內以5到20倍馬赫飛行數小時，飛行器與空氣摩擦會產生2,000-3,000˚C的高溫，而范景蓮團隊研製的特殊複合材料便能滿足這要求。

范景蓮針對新型空天飛行器、火箭發動機、原子能等領域的重大需求，開拓出「奈米/微奈複合高性能難熔金屬基複合材料」新領域，並獲得一系列重大突破，發展出相關材料製備技術。報導指出，范景蓮團隊的產品投產後，如今已經成為中國大陸航空航太、國防軍工、兵器船舶等領域多個型號產品的唯一供應商。

而2018年8月，「星空2號」乘波體高超音速飛行器試飛成功，完成主動段轉彎、級間分離、試飛器自主飛行，以及彈道大機動轉彎等可控高速機動飛行動作。

在相關報導中，畫面還出現了一款新型飛行器模型，標示為「高超音速飛行器模擬畫面」。分析指出，這款高超音速飛行器的氣動佈局，類似美國的SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機。

另一方面，新浪軍事的分析指出，外界普遍推測，陸製高超音速巡弋導彈可能會在2020年之後研製成功，列裝部隊之後，將顯著提高解放軍戰機與艦艇打擊能力，尤其是具有緊迫性的目標。例如，現代中遠程彈道飛彈從準備發射到撤收大約需要約10分鐘，而高超音速飛彈在這段時間內能夠飛行1,000公里以上。在這種狀況下，高超音速巡弋飛彈能在對方飛彈剛升空時，就進行攻擊。

此外，1000公里也超過一般航母編隊的防禦半徑，高超音速巡弋飛彈能在對方艦空飛彈射程範圍發起攻擊。而它的飛行高度超過30公里，也超過了一般防空導彈的攔截高度，只有少數反導攔截彈才能加以攔截，突防能力更強。

(中時電子報)