花蓮縣18日發生規模6.1地震，不少旅宿業者接獲遊客退房電話，縣政府19日強調，花蓮已恢復穩定，並未傳出重大災情，各大景點道路完好，籲請遊客切莫恐慌，花蓮一切安好，請大家放心。

0418強震後，縣府立刻召開災害應變中心整備會議，縣長徐榛蔚指示相關單位處理災況事宜，各單位回報蓮交通、水管、電力等，一切正常，請鄉親心定遊客心安，不要過度恐慌。

縣府觀光處長唐玉書說，這是正常的能量釋放，將來才不致發生更大地震，花蓮基礎結構強，一切安好，地震發生後，旅宿業的確有接獲遊客關心電話，但她期盼大家用行動支持花蓮觀光產業。

公路總局第四區養護工程處表示，花蓮縣境內省道經初步巡查道路、橋梁、隧道無災情，交通也維持正常通行，由於地震過後山區土石鬆動，易發生坍方落石，民眾宜避免行駛山區道路；另，應特別注意路況資訊，並多運用公路總局省道即時路況系統(http：／／168.thb.gov.tw)及收聽警廣即時路況。

至於，一般較大地震過後不排除有餘震，縣政府提醒民眾隨時做好防災準備，並保持鎮定，若有需求可撥打119或110；未來幾天可能會有大雨，土石鬆動，呼籲民眾盡量不要前往山區，注意落石。

(中時 )