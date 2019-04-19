黃姓老婦人到郵局提領220萬現金，用透明塑膠袋裝巨款，十分醒目，郵局人員苦口婆心勸告「毋湯啦」，婦人堅持帶走錢去繳房貸，警方一邊護送婦人回家，並趕緊連繫婦人的兒子，原來婦人輕度失智，家屬感謝警方及時化解危機。

嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所員警，日前接獲南京路上的郵局通報，黃姓老婦人提領大額現金，勸阻不聽，疑似遭到詐騙，警員林俊良、蔡宗翰趕到處理。

經詢問了解，老婦人到郵局提領220萬現金欲繳付房貸，警方勸阻她可能是詐騙集團的伎倆，但老婦人堅持未受騙，是家中尚有房貸要繳，老婦人將220萬現金裝在透明塑膠袋，容易引人側目，太危險。

警方與郵局人員苦口婆心勸告，同時連繫黃姓老婦人的蔡姓兒子後，得知房貸早已繳清，兒子請警方送母親回家，警方護送黃姓老婦人帶著現金回家，黃姓老婦人的兒子也趕回家裡。

蔡男感謝警方及時阻止，保住母親辛苦大半輩子的積蓄，原來黃姓老婦人因年紀漸大，疑似有輕微失智，對以前的事情記得清楚，以為家裡還在繳付房貸，其實房貸早已繳清。

(中時 )