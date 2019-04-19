春暖花開出遊趣！搭乘北捷就能到的淡水是很多人喜愛的景點，此時天元宮的櫻花正美！而要北海岸特色美食莫過於海鮮了！水區漁會直營的魚藏海鮮餐廳，位於漁人碼頭內，即日起推出北海岸春季特有漁產：鮑魚、透抽、小卷、花枝及黑喉魚等，新鮮入菜，讓您在淡水賞櫻花看夕陽之後，就近品嚐到北海岸西北漁場所有的新鮮海味，免除舟車勞頓。

天元宮吉野櫻。（新北市景觀處提供）

新北市政府農業局表示，魚藏海鮮餐廳嚴選食材，集結北海岸魚鮮與在地無毒山產野菜，以最「得時」的春季當令食材，料理出物產最原始的美味，收服老饕的胃！漁會配合淡水漁船，將西北漁場當日漁獲，直送魚藏餐廳，鮮味零時差，味道鮮甜。

金山小卷（左）、蒜泥深海中卷（右上）、油蔥中卷（右下）。（新北市漁業處提供）

山產則有鄰近區域目前當季的深山野生劍筍、山蘇、過貓與在地小農當日現拔蔬菜等，季節性的無菜單料理，給愛嚐鮮的您不一樣的美味驚喜，價格公道實在。目前餐廳各式各樣美味的菜色，都已陸續在食材登錄平台上登錄，讓消費者很清楚的看到這些菜色資訊、了解吃了哪些食物，及食物的來源，努力打造食在安心的用餐環境。

淡水區漁會吳永寬總幹事表示，魚藏餐廳擁有獨特山海河美景，環境舒適，適合各式宴客與婚宴使用，獨立包廂兼具私密性，適合大小聚會，用餐皆享有停車免費的優惠喔！

魚藏餐廳。（新北市漁業處提供）

(中時電子報)