蔡英文總統今在宜蘭表態，初選不能民調；前行政院長賴清德今表示，初選是民進黨民主珍貴程序，一定要珍惜；「國民黨也在初選，顯然初選並不可怕，這不是脫黨競選」。他更連說四次「黨中央、黨主席會妥善處理」。

賴清德說，「這部分我相信黨主席卓榮泰會妥善處理」，民進黨是一個民主政黨，初選是珍貴民主程序，民進黨初選制度有其民主程序，這一定要珍惜。

他說，國民黨也在初選，顯然初選並不可怕，這不是脫黨競選，只要在初選過程，力行君子之爭，好好跟國人表達政見、理念，要將國家帶往何方，相信會得到國人支持，「相信程序黨中央會妥善處理」。

被問到蔡總統說，用民調初選會造成分裂？賴清德說，脫黨才會，民調是民主程序。民進黨是個民主政黨，初選程序由來已久，過去決定誰代表民進黨時，從縣市議員、立委到總統，由來已久，這不是新設制度。初選包含的程序，黨中央非常清楚，「相信卓主席跟羅秘書長，一定有能力妥善處理這個問題」。

至於初選還一直現在協調階段；他說，民進黨初選制度完備，包含不同程序，「相信黨主席率領的黨中央，會妥善處理這個問題」。

被問到台北市長柯文哲表示，賴清德出線比蔡英文好打；賴清德說，他相信每個人對不同候選人都有不同看法，這部分他尊重，沒有評論。

至於蔡總統說，國民黨一下是韓國瑜、一下郭台銘，後面有中國勢力介入；賴說，目前他沒有這方面資訊。

(中時 )