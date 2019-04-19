韓粉PO出鳳山五甲地區路平施工前照片。(韓國瑜後援會)

一位網友方才在「韓國瑜後援會」PO出多張鳳山區五甲道路照片，感謝辛苦的工作人員，讓凹凸不平龜裂的路，一夜路平了。(韓國瑜後援會)

一位網友方才在「韓國瑜後援會」PO出多張鳳山區五甲道路照片，感謝辛苦的工作人員，讓凹凸不平龜裂的路，一夜路平了。(韓國瑜後援會)

施工前的圖。(韓國瑜後援會)

高雄市長韓國瑜上任後，市府團隊積極改善路平，讓許多居民十分有感。一位網友方才在「韓國瑜後援會」PO出多張鳳山區五甲道路照片，感謝辛苦的工作人員，讓凹凸不平龜裂的路，一夜路平了。她大讚「整個奇蒙子就是不一樣，我想大聲喊，韓市長謝謝你!」並說「走在路上就是爽」。其他人看到照片也大讚「賽車場規格!」

一位網友方才在「韓國瑜後援會」PO出多張鳳山區五甲道路施工前後照片，並說感謝韓市長，李四川副市長，深夜辛苦的工作人員，近20年沒翻修凹凸不平龜裂的路，一夜路平了，整個奇蒙子就是不一樣，我想大聲喊，韓市長謝謝你!她指出施工時間是昨天晚上九點，到今早清晨5點就好了。

新鋪好的照片看起來路面十分平整，其他韓粉看了也很開心的留言「傑克…太神奇了」、「賽車場規格」、「 恭喜您，這種路平騎在上面心情都不由得變好」、「我都哭了，我台北人，我家附近都沒這麼好...」、「我要刻意回去壓馬路！」、「這才是~路」、「只有選前選舉路..唯有高雄..選後拚鋪路..」、「平到不行跟機場跑道一樣」。

原PO興奮的回答其他網友說「誰做的工程，誰就必須負責，這次施工上讓我左鄰右舍都有感，品質跟以往不同，還叫我去給單位按讚」、「走在路上就是爽」、「我超想親吻，但我怕被說我瘋了」、「凌晨老天爺有來驗收，剛鋪好就下雨，連老天爺都感動」。

(中時電子報)