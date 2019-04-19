行政院副院長陳其邁今天表示，行政院在5G推動方面，原來預定在明年六月政府5G建置會上路，現在提早到年底或明年一月加速推動5G。

NCC先前預估，修訂5G管理規則，預計要6至8個月時間，目標希望2020年上半年完成首波5G釋照。陳其邁今天參觀數位時代「2019 Future Commerce未來商務展」時強調，政府會提早完成5G建置。

交通部上月公告「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正內容，預計6月報請政院核定，並在明年6月完成5G首波釋照競標，陳其邁的說法，時程顯然已較為提前。

陳其邁並說，無遠弗屆、無所不在的商業模式正在影響我們的生活，行政院「5＋2產業創新計畫」中，從人才、法規、資金及實驗場域等，全面協助物聯網產業發展，目前電子商務（Electronic Commerce, E-Commerce）是發展的主流，未來3至5年面臨的是合作型商務(Collaborative Commerce，C-Commerce)時代，商業模式的轉化徹底改變民眾的生活。

陳其邁指出，在5G推動上，行政院會加速推動，隨著5G技術運用，不論是人工智慧（Artificial Intelligence，AI）、物聯網或區塊鏈，甚至擴充套件實境（Extended Reality，XR）等科技的進步，都將加速改變相關產業或商業的營業方式。

(中時 )